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بورصة وشركات
الثلاثينى يتراجع 10% شهريًا ورأس المال السوقى يخسر 76 مليار جنيه
السبت 02 يونيو 2018 01:26 م
egx30
أخر الأخبار
egx30
منى عبدالبارى
شهدت البورصة المصرية تراجعا حادا نهاية الأسبوع الماضى والذى تزامن مع الإغلاق الشهرى لمايو، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقى على الصعيدين الأسبوعى والشهرى.
وعلى صعيد مايو اختتمت السوق تداولات الشهر بتراجع نحو 10.28 % للمؤشر EGX30، مغلقا عند 16414 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.94% عند مستوى 843 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا عند 2138 نقطة خاسرا ما نسبته 7.31% .
وخسر رأس المال السوقى نحو 76 مليار جنيه مغلقا عند مستوى 930.39 مليار جنيه فى مايو، مقارنة بـ 1.006 مليار جنيه فى إبريل.
وعلى الصعيد الأسبوعى أنهى المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 التعاملات على تراجع نسبته 1.32% عند مستوى 16414.5 نقطة، كما تراجع EGX70 بنسبة 1.83% لينهى تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 843 نقطة، كما أنهى EGX100 الأوسع نطاقا أسبوعه على تراجع 1.88% عند مستوى 2138 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى نحو 19 مليار جنيه خلال الأسبوع ليتراجع إلى 930 مليار، مقارنة بـ 949 مليارا الأسبوع السابق.
وكعادة المستثمرين الأجانب فقد اتجهت تعاملاتهم للشراء بصافى 360.54 مليون جنيه، بنسبة 32.64% من التعاملات، بينما كان نصيب العرب 13.84% من التعاملات بصافى بيع 183.47 مليون، وكان نصيب المصريين من التعاملات 53.25%، خلال الأسبوع المنقضى.
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