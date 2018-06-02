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سيـــاســة
الرئيس لنائب بالبرلمان: خلى بالكم هو ربنا اللى معاكم مش السيسى
السبت 02 يونيو 2018 12:21 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن تخطى مصر أزمات كبيرة كان بتوفيق من الله وبجهد وتضافر شعب مصر قائلا: خلى بالكم هو ربنا اللى معاكم مش السيسى.
جاء ذلك ردا على نائب فى البرلمان ألقى شعرا فى حب الرئيس أثناء كلمته بمجلس النواب بعد حلفه اليمين الدستورية وهو ما استدعى ضحك الرئيس وتصفيق أعضاء القاعة.
وأكد السيسى: مصر تسعنا رغم اختلافنا، وقبول الآخر ووجود مساحات هو شاغلى الفترة المقبلة والعمل على تحقيق تنمية سياسية سيكون من مهامى، باستثناء من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف.
السيسي
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