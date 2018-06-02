كريم غبور رئيسا لمجلس الأعمال المصري المغربي

محمد ريحان:



أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المغربى لمدة 3 سنوات إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية برئاسة كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV لصناعة وسائل النقل وعضوية كل من حسام عبد العزيز شركة أوتو كول للسيارات، وأحمد عبد الوهاب شركة المصرية الألمانية للسيارات أجا، وهانى برزى شركة إيدتيا للصناعات الغذائية، والسيدة/ ماجدة جريش شركة جريش للزجاج، و محمد فاروق شركة موبيكا للأثاث، وأسامة جنيدى شركة أي سى للتجارة والمقاولات، وكمال الدسوقى الشركة العالمية للصوف الصخرى ( روكال )، ووليد الحناوى الشركة العالمية للتنمية الزراعية (فارم فريتس) وسمير حنا شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية، وحسن نوح شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب عز الدخيلة، واشرف بكرى شركة مشرق لمنتجات العناية الشخصية، ورياض ارمانيوس شركة ايفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، ووليد جمال الدين شركة مودرن لمواد العزل، ومحمد مرزوق شركة النيل للغزل والنسيج الرفيع، وعمر الدماطى شركة دومتى للصناعات الغذائية



ونصت المادة الثانية للقرار أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرا نصف سنويا بصفة دورية متضمنا الأنشطة التي قام بها المجلس وأهم المقترحات والخطط المستقبلية التي يراها المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتنمية المصالح المتبادلة بين مصر والمغرب .



وقال الوزير إن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري المغربي يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمغرب والتي تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمصر بمنطقة شمال إفريقيا .



وأشار قابيل إلى إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في المغرب لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب وبما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والمغربى على