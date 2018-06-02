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استثمار
وزير التعليم العالى يعتمد تعيينات إدارية جديدة بالجامعات
السبت 02 يونيو 2018 11:36 ص
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال-خاص
اعتمد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات المصرية.
وشملت القرارات تعيين كل من، طارق محمد محمود مديرا عاما لشئون خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية، ونوال محمد سيد مديرا عاما للعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط، وحسين محمود عبد الراضى مديرا عاما لمكتب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عبد الحميد مديرا عاما للشئون الطبية بجامعة بنها، ونبيلة السيد على أمينا لكلية التربية بجامعة بنها.
كما اعتمد الوزير قرارات تجديد تعيين عدد آخر من القيادات الإدارية بالجامعات.
التعليم العالي
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