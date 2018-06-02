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سيـــاســة
السيسي: إطلاق حزمة من المشروعات من شأنها الارتقاء بالمواطن
السبت 02 يونيو 2018 11:35 ص
السيسي: إطلاق حزمة من المشروعات من شأنها الارتقاء بالمواطن
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السيسي: إطلاق حزمة من المشروعات من شأنها الارتقاء بالمواطن
ياسمين فواز:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قيادة دولة بحجم مصر أمر عظيم، وأجدد معكم العهد بأن نواجه التحدى ونخوض معركة البناء، مضيفا أننا لا نسعي سوى لصالح مصر العزيزة وتحقيق التنمية وبناء مستقبل يليق بها.
وأضاف السيسي خلال كلمته عقب حلفه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في جلسة عامة اليوم السبت، أن الشعب المصرى العظيم هو ضمانة الاستقرار والعبور نحو المستقبل.
وأوضح أن الأزهر الشريف منبر وسطية الإسلام والكنيسة العريقة رمز السلام والتسامح، منوها إلي أن مصر نجحت في عبور مرحلة عصيبة والانطلاق نحو مستقبل أكثر ثباتا واستقرارا في معركة بناء الوطن.
وقال السيسي:"أننا أطلقنا حزمة من المشروعات العملاقة لتحسين بنية مصر الأساسية وتوفير فرص عمل"، متعهدا بوضع المواطن علي رأس أولويات الدولة؛ لأنه كنز الأمة الحقيقي من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى من شأنها الارتقاء بالإنسان المصرى.
وأضاف أن الدولة ستمضي قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية.
وحضر جلسة اليوم جميع نواب البرلمان، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، بنسبة 97.08% على منافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: "بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان".
كما تشترط المادة 144 من الدستور أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
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