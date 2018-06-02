الطيب وتواضروس يحضران مراسم تنصيب السيسي بالبرلمان

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس سليمان وهدان والسيد الشريف، عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقب وصوله إلي مقر البرلمان لأداء اليمين الدستورية لتولي فترة ولايته الثانية.



وشهدت مراسم استقبال السيسي داخل المجلس عددا من الشخصيات الوطنية علي رأسهم الشيخ أحمد الطيب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس إلي جانب المستشار عمر مروان وزير الدولة للشؤون النيابية ووزير الدفاع.



جير بالذكر أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يؤدى القسم الدستورى أمام البرلمان اليوم السبت منذ عام 2005.