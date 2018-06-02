أحدث تصريحات ترامب عن القمة مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب يشكر كوريا الشمالية على تفكيك موقع نووي

وكالات:



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد كما كانت مقررة في 12 يونيو في سنغافورة، بعد محادثات غير مسبوقة استمرت أكثر من ساعة في البيت الأبيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ نقل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.



وقال ترامب للصحفيين «سنلتقي في 12 يونيو في سنغافورة».



وسيكون ترامب أول رئيس أميركي يلتقي شخصيا خلال ولايته أحد أفراد سلالة كيم التي تحكم كوريا الشمالية منذ سبعين عاما.



وكان ترامب وجه رسالة مفتوحة إلى الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي، أعلن فيها إلغاء القمة، مدينا «الموقف العدائي» لبيونغ يانغ.



وأكد ترامب أن اللقاء مع الجنرال كيم يونغ شول «كان جيدا جدا»، مضيفا «بحثنا إنهاء الحرب الكورية» التي توقفت بموجب هدنة تم التوصل إليها في 1953 وليس باتفاق سلام.



واستمرت المحادثات بين الرجلين في المكتب البيضوي نحو ساعة وعشرين دقيقة في مؤشر جديد إلى الانفراج في العلاقات بين البلدين.



ويعتبر الجنرال كيم يونغ شول «الرجل الثاني» في كوريا الشمالية بعد كيم جونغ أون.

