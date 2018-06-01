أحمد سلامة : أعود للسينما قريبًا وسعيد بنجاح سلسال الدم

أحمد حمدي









كشف الفنان أحمد سلامة أنه يستعد للعودة لشاشة السينما وجمهورها الفترة المقبلة بعد غيابه فترة طويلة عنها.





وأضاف، في تصريحات خاصة، للمال، أنه يقوم حاليًّا بالتحضير لمشروع سينمائي كبير وسيجمعه مع ابنته النجمة الشابة سارة سلامة لأول مرة فنيًّا يلتقيان في عمل فني.





وأشار سلامة إلى أن الفيلم يتم تحضيره حاليًّا ويحمل طابعًا اجتماعيًّا مشوقًا.



