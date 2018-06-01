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ثقافة وفنون
أحمد سلامة : أعود للسينما قريبًا وسعيد بنجاح سلسال الدم
الجمعة 01 يونيو 2018 11:58 م
الفنان أحمد سلامة
أخر الأخبار
الفنان أحمد سلامة
أحمد حمدي
كشف الفنان أحمد سلامة أنه يستعد للعودة لشاشة السينما وجمهورها الفترة المقبلة بعد غيابه فترة طويلة عنها.
وأضاف، في تصريحات خاصة، للمال، أنه يقوم حاليًّا بالتحضير لمشروع سينمائي كبير وسيجمعه مع ابنته النجمة الشابة سارة سلامة لأول مرة فنيًّا يلتقيان في عمل فني.
وأشار سلامة إلى أن الفيلم يتم تحضيره حاليًّا ويحمل طابعًا اجتماعيًّا مشوقًا.
من ناحية أخرى أعرب عن سعادته بنجاح مسلسل سلسال الدم الذي يعرض الجزء الأخير منه حاليًّا على شاشة إم بي سي مصر.
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