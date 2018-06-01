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اقتصاد وأسواق
كندا تطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية بمنظمة التجارة
الجمعة 01 يونيو 2018 11:38 م
كندا
أخر الأخبار
كندا
رويترز
قدمت كندا، اليوم الجمعة، شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان ”هذه الرسوم أحادية الجانب، التي فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومي الأمريكي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية“.
وأضافت قائلة: ”كندا ستتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي قدم طعنًا إلى منظمة التجارة العالمية اليوم، وأيضًا مع الدول الأخرى التي لها نفس الأفكار، في مقاومة هذه الرسوم“.
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