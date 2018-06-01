كندا تطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية بمنظمة التجارة

رويترز









قدمت كندا، اليوم الجمعة، شكوى إلى منظمة التجارة العالمية للطعن في الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم.





وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، في بيان ”هذه الرسوم أحادية الجانب، التي فرضت تحت ذريعة زائفة لحماية الأمن القومي الأمريكي، لا تنسجم مع الالتزامات التجارية الدولية للولايات المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية“.



