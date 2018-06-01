الأداء السيئ لرمضان صبحي يتصدر تويتر

أحمد صبرى









تصدّر هاشتاج "رمضان صبحي"المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" بعد أدائه السيئ فى مباراة اليوم بين مصر وكولمبيا فى الوديات السابقة لكأس العالم.





وجاء هذا الهجوم لعدم تمكن صبحي من اللعب أو المرور بالكرة وقطعها منه كما لم يوفق فى التسديدات، حيث اعتبر المغردون أن أداءه ضعيف جدًّا.



