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رياضة
الأداء السيئ لرمضان صبحي يتصدر تويتر
الجمعة 01 يونيو 2018 11:07 م
رمضان صبحي
أخر الأخبار
رمضان صبحي
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج "رمضان صبحي"المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" بعد أدائه السيئ فى مباراة اليوم بين مصر وكولمبيا فى الوديات السابقة لكأس العالم.
وجاء هذا الهجوم لعدم تمكن صبحي من اللعب أو المرور بالكرة وقطعها منه كما لم يوفق فى التسديدات، حيث اعتبر المغردون أن أداءه ضعيف جدًّا.
قال محمد أحد المشاركين فى الهاشتاج: رمضان صبحي لا بيعمل باص طويل صح ولا باص قصير صح ولا بيراوغ صح ولا بيدافع صح، وأغلب قراراته في الملعب يا غلط يا بتتنفذ غلط، هو ده هيروح كاس عالم ليه.
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