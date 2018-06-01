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طاقة
1400 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء الليلة
الجمعة 01 يونيو 2018 10:48 م
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
أخر الأخبار
المركز القومي للتحكم في الكهرباء
عمر سالم
كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، يسجل 12150 ميجاوات.
وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن هناك تراجعًا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 1400 ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة 26500 ألف ميجاوات خلال الساعة 7 مساء، ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج إلى نحو 38.8 ألف ميجاوات نتيجة تراجع درجات الحرارة.
ولفت إلى أن الأحمال سجلت أمس 27.9 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج إلى 38.8 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار أمس، ولن يتم قطعه الليلة.
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