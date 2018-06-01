1400 ميجاوات تراجعًا باستهلاك الكهرباء الليلة

عمر سالم







كشف مصدر مسئول فى المركز القومي للتحكم بالطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء، اليوم، يسجل 12150 ميجاوات.

وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن هناك تراجعًا فى استهلاك الكهرباء الليلة بمتوسط 1400 ميجاوات حيث سجل أعلى حمل للشبكة القومية الليلة 26500 ألف ميجاوات خلال الساعة 7 مساء، ومن المرتقب أن يصل إجمالى الإنتاج إلى نحو 38.8 ألف ميجاوات نتيجة تراجع درجات الحرارة.