أبو تريكة للنني : كل المصريين وراكم إنتو جاهزين ؟

أحمد صبرى









نشر محمد النني، نجم نادى أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة له أثناء التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: فى اللحظة ده دى كنتو بتشجعونا ومنها إحنا بدأنا نقرب من الحلم.





وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: حاليا الطموحات مختلفة وأكيد إنتم بردا معانا جاهزين.





ولقيت التغريدة ردودًا كثيرة من اللاعبين والمشجعين، حيث رد عليه محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، فقال: المهم إنتم جاهزين؟ إحنا معاكم وكل المصريين وراكم.



