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رياضة
أبو تريكة للنني : كل المصريين وراكم إنتو جاهزين ؟
الجمعة 01 يونيو 2018 08:49 م
محمد ابو تريكة
أخر الأخبار
محمد ابو تريكة
أحمد صبرى
نشر محمد النني، نجم نادى أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، صورة له أثناء التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: فى اللحظة ده دى كنتو بتشجعونا ومنها إحنا بدأنا نقرب من الحلم.
وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: حاليا الطموحات مختلفة وأكيد إنتم بردا معانا جاهزين.
ولقيت التغريدة ردودًا كثيرة من اللاعبين والمشجعين، حيث رد عليه محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، فقال: المهم إنتم جاهزين؟ إحنا معاكم وكل المصريين وراكم.
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