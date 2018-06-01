تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يلامس 648 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب -اليوم الجمعة- تراجعًا خلال التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 نحو 648 جنيهًا للجرام، مقابل 652 -أمس.



وعيار 18 نحو 555 جنيهًا، وعيار 24 نحو 741 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1297 دولارًا بدلاً من 1306، وسعر الجنيه الذهب 5185 جنيهًا.