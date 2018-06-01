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عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يلامس 648 جنيهًا
الجمعة 01 يونيو 2018 08:02 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب -اليوم الجمعة- تراجعًا خلال التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض بورصة الذهب العالمية.
وسجل عيار 21 نحو 648 جنيهًا للجرام، مقابل 652 -أمس.
وعيار 18 نحو 555 جنيهًا، وعيار 24 نحو 741 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1297 دولارًا بدلاً من 1306، وسعر الجنيه الذهب 5185 جنيهًا.
الذهب
أسعار الذهب
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