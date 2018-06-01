جوزيبي كونتي يؤدي اليمين رئيساً لوزراء إيطاليا

جوزيبي كونتى

رويترز



أدى جوزيبي كونتي، اليمين أمام الرئيس الإيطالي، اليوم الجمعة، ليصبح رئيس الوزراء الجديد للبلاد، في أول حكومة مناهضة للمؤسسات في غرب أوروبا تحاول خفض الضرائب وتعزيز الإنفاق على الرفاهة الاجتماعية، وإعادة هيكلة لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالميزانيات والهجرة.



ويتعين الآن على كونتي، أستاذ القانون البالغ من العمر 53 عاماً، الفوز بتصويت للثقة في البرلمان الأسبوع المقبل.



ويتمتع الحزبان اللذان دعما كونتي، وهما الرابطة المنتمي لليمين المتطرف وحركة 5-نجوم الراديكالية، بأغلبية في مجلسي البرلمان.