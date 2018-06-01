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سيــارات
ألمانيا تهدد مرسيدس بغرامة 3.75 مليار يورو
الجمعة 01 يونيو 2018 06:15 م
مرسيدس
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مرسيدس
رويترز
قالت مجلة "دير شبيجل"، اليوم الجمعة، إن وزير النقل الألماني أندرياس شوير، هدد بفرض غرامة قيمتها 3.75 مليار يورو (4.4 مليار دولار) على شركة "دايلمر" لصناعة سيارات مرسيدس بشأن فضيحة انبعاثات الديزل.
جاء التقرير بعد أن وجه شوير أسئلة إلى ديتر تسيتشه رئيس دايملر، يوم الإثنين، أثناء اجتماع مغلق بشأن عدد شاحنات وسيارات مرسيدس-بنز التي تحتاج إلى إصلاح بعد أن عثرت هيئة تنظيمية على برامج كمبيوتر غير قانونية في إحدى طرز مرسيدس-بنز.
وقالت دير شبيجل إن شوير أعرب عن قلقه من أن 750 ألف سيارة مرسيدس في المجمل قد تكون تأثرت بالأمر، وقال إن الوزارة قد تفرض غرامات تصل إلى خمسة آلاف يورو لكل سيارة.
وقال متحدث باسم وزارة النقل، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن دايملر ووزارة النقل اتفقتا على تسوية مشكلات فنية معقدة ترتبط بانبعاثات الديزل.
وأضاف أنه تم الاتفاق على خطوات محددة بعد اجتماع يوم الإثنين بين وزير النقل ورئيس دايلمر.
وفي الشهر الماضي أمرت هيئة النقل الاتحادية الألمانية (كي.بي.إيه) دايلمر باستدعاء شاحنات فيتو المزودة بمحرك ديزل سعة 1.6 لتر لانتهاكها القواعد المتعلقة بالانبعاثات.
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