وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية المدارس الدولية

وزارة التربية والتعليم



المال - خاص



صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقى وفد من جمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة (BISC)، بحضور اللواء أكرم النشار مستشار الوزير للشئون المالية والإدارية، وياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص والدولى، وعبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وشيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



,وقال بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم، إنه تم خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون تنظيمى فى المجالات التعليمية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجمعية المدارس الدولية، يتم بمقتضاه التزام جمعية المدارس الدولية البريطانية بالقاهرة بأحكام وقواعد قانون التعليم المصرى رقم (139) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية فى شأن التعليم الخاص والدولي، وأن تخضع للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.



مع التزام الجمعية المشار إليها بقانون العمل المصرى فيما يتعلق بالعاملين المصريين، وأن يتم اتخاذ إجراءات تراخيص العمل للمعلمين الأجانب بالجمعية المشار إليها وفقًا لقانون العمل المصري ومتطلبات الوزارة، تأكيدًا على أن المناهج المقررة بمدارس (BISC) تعكس وجود المدرسة بجمهورية مصر العربية والتأكيد على الهوية، والتمسك بالعادات والتقاليد المصرية الخالصة، حيث يقوم الطلاب المصريون بالمدرسة بأداء امتحانات مواد الهوية القومية وفقًا لمناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، وتحت إشراف الوزارة.



كما تساهم جمعية المدارس الدولية البريطانية فى تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بينهما وبين الوزارة فيما يخص طرق التعليم الحديثة مع المدارس المحلية سواء الحكومية أو الخاصة.

