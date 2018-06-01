10 معلومات عن الحوت الأرزق بعد ظهوره الأول بالبحر الأحمر

حسين رجب



ظهر الحوت الأزرق بمنطقة خليج العقبة، وذلك لأول مرة في مياه البحر الأحمر.



ووفق بيان لوزارة البيئة، فهناك فرق للرصد الميدانية بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء تقوم متابعة الحوت وتصويره وتتبع حركته في مياه البحر الأحمر.



وترصد "المال" أهم 10 معلومات عن الحوت الأزرق بحسب البيان ذاته الصادر الخميس على النحو التالي:



1- يعد الحوت الازرق أحد أكبر الكائنات البحرية حجما ومدرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض في تصنيف الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، والحوت الذي تم رصده يعرف بالحوت الأزرق القزم ( بريفكودا ) أحد أنواع الحيتان الزرقاء ويصل طوله إلى 24 متر بينما يصل طول الحوت الأزرق الي 30 مترا .



2- يعد الحوت الأزرق من أكبر الثدييات البحرية الموجودة فى البحار والمحيطات كما أنه أكبر كائن على وجه الأرض وينتشر انتشارا واسعا بمعظم المحيطات والبحار



3- يندر وجود الحوت الأرزق بالبحر الأحمر حيث أنه غير مسجل على الإطلاق بالبحر الأحمر



4- يصل طول الحوت الأزرق إلى 35 متر وأعلى وزن تم تسجيله بلغ 173 طن، يتميز بأن لونه أزرق رمادى من الظهر وذو درجة مضيئة فى البطن , طويل نحيل الجسم



5- كان يتم اصطياده حتى وصل إلى درجة قريبة من الانقراض، وتم وضعه تحت الحماية عام 1996 , وتم تقدير أعداده عام 2002 بأعداد من 5000 وحتى 12000 كما أن تقديرات الإتحاد الدولى لصون الطبيعة قدرت أعداده ما بين 10000 و25000



6- تصل السرعة الطبيعية للحوت الأزرق فى المحيطات 20كم/ساعة بينما تزيد وتصل إلى 50 كم/ساعة عندما يكون فى مجموعة.



7- تتغذى الحيتان الزرقاء أساسا علي أنواع من القشريات (الكريل) يصل أقصى طول لها 2سم شبيهة بالجمبرى ، إلى جانب أعداد قليلة من أنواع أخرى من القشريات (مجدافيات الأرجل).



8- تغذية الحوت الأزرق موسمية حيث يتغذى على الكريل فى المناطق الغنية به فى مناطق القطب الشمالى قبل أن يهاجر إلى مناطق التزاوج فى المياه الدافئة بالقرب من خط الاستواء.



9- طبقا للإتحاد الدولى لصون الطبيعة فإن الحوت الأزرق مصنف ضمن الكائنات المهددة بالانقراض على الرغم من وضعه تحت الحماية طبقا للاتفاقيات الدولية وتجريم صيده، بالإضافة لعدم وجود أعداء طبيعية له إلا بعض التسجيلات لهجمات من الحوت القاتل ، إلا أن الحوت الأزرق يتعرض للعديد من المهددات مثل اصطدامه بالسفن الكبيرة فى المحيطات، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية من خلال زيادة نسبة المياه العذبة بالمحيطات واعتماد الحيتان الزرقاء على التغير فى درجات الحرارة خلال وقت الهجرة للتزاوج حيث يقضى الحوت الأزرق الشتاء فى المناطق الدافئة جنوبا ويقضى صيفه فى المناطق الباردة شمالا، لذا قد يرجع سبب رصد ظهور الحوت الأزرق داخل مياه البحر الأحمر الدافئة إلى كونه قد ضل طريقه أثناء محاولة الوصول إلى مناطق باردة شمالا .



10- يعتبر هذا النوع من الحيتان غير مفترس ولا يشكل خطورة علي البشر ولا يهاجم البشر، ولكن يفضل عدم الاقتراب منه والابتعاد عن جسمه مسافة كبيرة







