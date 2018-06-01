استقالة مقدم برنامج السيارات توب جير على بي بي سي لهذا السبب

(رويترز)



قال مات لوبلان يوم الخميس إنه سيستقيل من تقديم برنامج السيارات (توب جير) على شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد سلسلة الحلقات المقبلة.





وكان لوبلان أحد نجوم المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير (فريندز) في تسعينيات القرن الماضي.





وحقق الممثل الأمريكي شهرة عالمية عندما جسد شخصية جوي تريبياني في المسلسل الكوميدي الذي كان يعرض على شبكة (إن.بي.سي) وكان أول مقدم برامج غير بريطاني يشارك في تقديم البرنامج عندما قدمه في عام 2016.

وقالت (بي.بي.سي) إن لوبلان وجد أن متطلبات السفر للبرنامج شاقة.





وأوضح لوبلان في بيان ”الالتزام بالوقت والسفر كثيرا... يبعداني عن أسرتي وأصدقائي أكثر مما اتحمل“.

وأضاف أنه "أمر مؤسف لكن لهذه الأسباب لن أواصل المشاركة في البرنامج. سأظل للأبد أحد مشاهدي توب جير واتمنى للفريق استمرار النجاح“.