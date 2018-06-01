رئيس مصلحة الجمارك يعد بحل مشكلات العمل الجمركي

الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك

أمانى العزازي



وعد الدكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك الخميس، بمواجهة تحديات ومشكلات العمل الجمركي الفترة المقبلة



جاء ذلك في حوار مفتوح مع العاملين بجمارك بورسعيد، عقب حفل الإفطار السنوي، الذي حضره تلبية لدعوة السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة والسيد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادى جمارك بورسعيد، بحضور العديد من قيادات مصلحة الجمارك من السادة وكلاء الوزارة ومديرى العموم



واستمع عبد العظيم لكافة المشاكل والتحديات التى يواجهونها خلال العمل الجمركي ومشاكل السادة العاملين ومنها الحوافز ومشاكل الصندوق الاجتماعى ومكافأة نهاية الخدمة ودعم الأندية ومشكلة الحبس الاحتياطى والعناصر البشرية والمنتدبين.



ووعد أن تشهد المرحلة القادمة حسما للعديد من التحديات والملفات التى طال الانتظار لحسمها موجها شكره وتقديره للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك السابق على جهوده المخلصة خلال المرحلة السابقة ودعا الجميع للتكاتف والإخلاص فى العمل للإنجاز وتحقيق جميع المطالب والآمال



وأكد على استمرار لقاءاته وجولاته بجميع المواقع الجمركية لمتابعة سير العمل وتذليل أية صعوبات أوعقبات



وقبل الحوار تفقد عبد العظيم مبنى المنطقة الحرة الجديد والمجمع الجمركى المطور، ومجمع الصادر، ومجمعى الوارد رقمى 45 و85 و مبنى الإفراج المسبق والترانزيت.



وأشاد الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك بجهود العاملين بمصلحة الجمارك لتحقيق الحصيلة الجمركية المستهدفة وتيسير التجارة وحماية حدود ومنافذ الوطن ودعا جميع الزملاء لمضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات



وعلى هامش اللقاء قام رئيس مصلحة الجمارك بتكريم الأستاذ حلمى أبو الحسن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات لقرب بلوغه السن القانونية للمعاش حيث أهداه درع الجمارك.