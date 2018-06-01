القاضى: we تخطط لتقديم خدماتها عالميا بداية 2019‎

شبكة المحمول وي WE we

محمود جمال :



كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل للاتصالات في مصر، ستقدم خدمات المحمول خارج مصر مع بداية عام 2019، دون تحديد أسواق بعينها .



وأضاف القاضى خلال حفل سحور الذى عقدته الشركة المصرية للاتصالات اليوم، أن الحكومة تسعى لجعل مصر المنفذ الوحيد الكابلات البحرية بالمنطقة، كما تسعى الحكومة جاهدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لحلول التكنولوجيا المالية ، وصناعة الالكترونيات ومراكز البيانات العملاقة بالمنطقة.



