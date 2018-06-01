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اتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات تطرح حزمة ترددات جديدة خلال شهرين
الجمعة 01 يونيو 2018 02:04 ص
إسماعيل والقاضي يبحثان مستجدات مشروعات خطة التحول الرقمي
أخر الأخبار
إسماعيل والقاضي يبحثان مستجدات مشروعات خطة التحول الرقمي
محمود جمال
كشف المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اعتزام الوزارة طرح حزمة جديدة من الترددات لشركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية خلال شهرين؛ من أجل رفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف خلال حفل سحور الذى عقدته الشركة المصرية للاتصالات اليوم أن القطاع حقق معدلات نمو وصلت إلى 14 % بنهاية الربع الأول للعام المالي الجاري بواقع 9.5 % لقطاع الاتصالات و4.5 % لتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن الدولة تتبنى خططا واضحة للتحول الرقمي لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في القطاع وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
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