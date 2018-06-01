ميركل: أوروبا سترد بحزم على رسوم الولايات المتحدة

ألمانيا

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أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على فرض الولايات المتحدة رسوما ضريبية على واردات الألومنيوم والصلب من دول المنطقة.



ووفق ما نقله موقع تلفزيون روسيا اليوم الروسي، قالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوشتا، في لشبونة، الخميس، إن دول الاتحاد الأوروبي "اتفقت على الرد بطريقة ذكية وحاسمة ومشتركة" على هذا القرار الأمريكي.



وأضافت المستشارة الألمانية: "أتفق مع الشركاء الأوروبيين على أن هذه التعريفات الجمركية لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية".



وفي وقت سابق من الخميس أكدت الولايات المتحدة أنها تفرض، اعتبارا من 1 يونيو، رسوما ضريبية على واردات الفولاذ بنسبة 25 بالمئة والألومينيوم بنسبة 10 بالمئة من دول أوروبا وكندا والمكسيك، حيث تنتهي غدا فترة الإعفاء المؤقت لهذه الدول.



وأعلن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل أي بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينيتش من يوم الجمعة.



وأضاف روس: "نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا والمكسيك من جهة ومع المفوضية الأوروبية من جهة أخرى لأن هناك قضايا أخرى يتعين علينا تسويتها".



وأكد الاتحاد الأوروبي سابقا أنه يعد ردا على هذه الخطوة التي تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.



