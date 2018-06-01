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اقتصاد وأسواق
تركيا: أمريكا تهدد الاقتصادي العالمي
الجمعة 01 يونيو 2018 12:13 ص
أمريكا وتركيا
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أمريكا وتركيا
رويترز
قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الخميس إن النزعة الحمائية التي تقودها الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للانتعاش الاقتصادي العالمي، وذلك بعد ساعات من قرار واشنطن المضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وقال شيمشك على تويتر إنه لا يوجد أي فائزين في لعبة الحمائية وإن الفوضى هي البديل للنظام الحالي القائم على القواعد.
وأعلنت الولايات المتحدة إنهاء إعفاء من الرسوم الجمركية استمر شهرين لجارتيها كندا والمكسيك وأيضا الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يهيئ الساحة لحرب تجارية مع بعض أبرز حلفاء أمريكا.
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