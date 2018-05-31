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أسواق عربية
السعودية ودبي تقودان صعود 5 بورصات عربية.. وهبوط القاهرة
الخميس 31 مايو 2018 08:12 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة السعودية ودبى وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين، بينما هبطت 3 بورصات أخرى تصدرتها بورصة القاهرة.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 1.9% ليسجل أكثر من 8161 نقطة؛ بفضل مكاسب أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة في البورصة، والتى قفز سعر سهمها بأكثر من 4.3% مع ارتفاع طفيف فى أسعار النفط والحماس المرتبط بالإدراج المرتقب للبورصة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ليسجل أعلى مستوياته منذ 4 سنوات.
وسجلت أسهم مالية قيادية ارتفاعًا واضحًا لتصبح من بين كبار الرابحين في السوق، ومنها صعود سهم البنك الأهلي التجاري 1.9% وسعر سهم مجموعة سامبا المالية 0.7% وسعر سهم البنك السعودي الفرنسي 4.8%.
وتقدم مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 1.9% ليصل إلى حوالى 2964 نقطة بفضل مكاسب قادها صعود سعر سهم بنك دبي الإسلامي 5.9%، وباع المستثمرون أسهم بنك دبي الإسلامي لشراء أسهم إصدار الحقوق قبل الموعد النهائي، مما أسهم في هبوط سعر سهم البنك 13% منذ بداية العام حتى الآن.
وصعد مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 1.1% ليتجاوز 4605 نقاط، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4% ليزداد إلى حوالى 1266 نقطة، بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 4607 نقاط.
وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حوالى 2.1% لينزل إلى 16415 مع هبوط سعر سهم شركة السويدي إليكتريك 3.6%، وخسر سعر سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) 2.9%.
وانخفض مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.4% ليصل إلى حوالى 8881 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليتراجع إلى 4736 نقطة.
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