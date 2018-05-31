الغضبان يقرر تشغيل 3 طلمبات جديدة لمعالجة نقص مياه الشرب ببورسعيد

أمانى العزازى









قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تشكيل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة؛ لمتابعة موقف مياه الشرب بعد الشكاوى من سكان المحافظة في الأيام الأخيرة من عمليات الانقطاع وضعف وصول المياه، خاصة إلى الأدوار العليا.





وكان المحافظ قد أجرى العديد من الاتصالات وعمليات المتابعة للمشكلة منذ بدايتها مع المسئولين عن قطاع الري بمنطقة القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق المياه بهيئة قناة السويس، وتم الاتفاق على تشغيل فوري لـ3 طلمبات جديدة بمحطات رفع المياه من القنطرة إلى بورسعيد داخل خطي مواسير المياه الممتد بين المدينتين، وكذلك دفع المزيد من كميات المياه إلى ترعة بورسعيد لرفع المنسوب بها وتشغيل محطة المياه ببورسعيد بكامل طاقتها والتي تتجاوز 350 ألف متر 3 يوميًّا.



