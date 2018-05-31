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استثمار
الغضبان يقرر تشغيل 3 طلمبات جديدة لمعالجة نقص مياه الشرب ببورسعيد
الخميس 31 مايو 2018 06:03 م
عادل الغضبان محافظ بورسعيد 2255
أخر الأخبار
محافظ بورسعيد 3365
أمانى العزازى
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تشكيل غرفة عمليات دائمة بالمحافظة؛ لمتابعة موقف مياه الشرب بعد الشكاوى من سكان المحافظة في الأيام الأخيرة من عمليات الانقطاع وضعف وصول المياه، خاصة إلى الأدوار العليا.
وكان المحافظ قد أجرى العديد من الاتصالات وعمليات المتابعة للمشكلة منذ بدايتها مع المسئولين عن قطاع الري بمنطقة القناة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق المياه بهيئة قناة السويس، وتم الاتفاق على تشغيل فوري لـ3 طلمبات جديدة بمحطات رفع المياه من القنطرة إلى بورسعيد داخل خطي مواسير المياه الممتد بين المدينتين، وكذلك دفع المزيد من كميات المياه إلى ترعة بورسعيد لرفع المنسوب بها وتشغيل محطة المياه ببورسعيد بكامل طاقتها والتي تتجاوز 350 ألف متر 3 يوميًّا.
وشهدت المدينة، اليوم، تحسنًا تدريجيًّا في عمليات ضخ المياه المنازل، كما يبحث المسئولون بقطاع الري وشركة المياه عن الأسلوب الأمثل للتخلص من كميات ورد النيل المتراكمة أمام محطات الرفع بالقنطرة، والتي تسببت في مشاكل الانقطاع الأخيرة.
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