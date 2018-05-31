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بورصة وشركات
النصر للحاصلات: خاطبنا مشترى أرض مغاغة بطريقة ودية للسداد
الخميس 31 مايو 2018 05:47 م
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رجب عزالدين
قالت شركة النصر للحاصلات الزراعية، إنها طلبت من مشترى أرض مصنع مغاغة سداد المبلغ المستحق فى أقرب وقت.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، اليوم الخميس، بخصوص الشيك الخاص بتحصيل باقى قيمة أرض المصنع.
وقالت الشركة، إن بنك التعمير والاسكان ببنى سويف رفض إيداع الشيك لعدم كفاية الرصيد، نظرًا لحرصنا على العلاقة الودية مع العميل فقد تم التفاوض مع على أن يقوم بسداد قيمة الشيك فى أقرب وقت.
وأعلنت الشركة فى 19 إبريل 2017، عن بيع كامل أرض وبناء مصنع مغاغة بمحافظة المنيا بمبلغ 19.1 مليون جنيه.
فى سياق متصل، قالت الشركة إنها تدرس البدائل المختلفة للاستغلال الأمثل لأراض مصنع البصل التابع لها فى سوهاج بعد إخطارها من قبل حى غرب سوهاج بوقوع المصنع ضمن الحيز العمرانى والكتلة السكنية والكردون المعتمد للحى.
ويقع مصنع تجفيف البصل المشار إليه على مساحة قدرها 63.5 ألف متر مربع تعادل 15 فدانًا و12 قيراطًا.
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