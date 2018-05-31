مطاحن شرق الدلتا تحاول تحصيل مديونيات بـ8.6 مليون جنيه منذ سنوات

رجب عز الدين

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن تلك المديونيات يزيد عمرها على عشرين عامًا، وتبلغ قيمتها 8.6 مليون جنيه تقريبًا وصادر بها أحكام قضائية نهائية لم يتم تنفيذها حتى الآن.