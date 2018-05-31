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بورصة وشركات
مطاحن شرق الدلتا تحاول تحصيل مديونيات بـ8.6 مليون جنيه منذ سنوات
الخميس 31 مايو 2018 05:30 م
شركة مطاحن شرق الدلتا
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شركة مطاحن شرق الدلتا
رجب عز الدين
قالت شركة مطاحن شرق الدلتا إن قطاعها القانونى مستمر فى متابعة تحصيل المديونيات المستحقة بأحكام قضائية.
وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن تلك المديونيات يزيد عمرها على عشرين عامًا، وتبلغ قيمتها 8.6 مليون جنيه تقريبًا وصادر بها أحكام قضائية نهائية لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وخاطبت الشركة جهاز تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وجهاز الكسب غير المشروع لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة ضد أكثر من متعامل.
وأكدت الشركة أن حجم مديونيتها لدى المهندس حسنى رمضان والسيد يحيى عرام تبلغ 4.9 مليون جنيه، بينما تبلغ مديونيتها لدى السيد النقراشى عويضة أرمانيوس 2.1 مليون جنيه، إضافة إلى 1.2 مليون جنيه مستحقة على شركة آمون للمقاولات.
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