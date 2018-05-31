النصر للحاصلات تدرس بدائل استغلال أرض مصنع سوهاج

النصر للحاصلات الزراعية

رجب عزالدين



قالت شركة النصر للحاصلات الزراعية، إنها تدرس البدائل المختلفة للاستغلال الأمثل لأراضي مصنع البصل التابع لها فى سوهاج.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن الإدارة الهندسية بحى غرب سوهاج أخطرتها بأن المصنع المموك لها يقع ضمن الحيز العمرانى والكتلة السكنية والكردون المعتمد للحى.



ويقع مصنع تجفيف البصل المشار إليه على مساحة قدرها 63.5 ألف متر مربع تعادل 15 فدانًا و12 قيراطًا.



وأكدت الشركة أنها ستقوم باسناد دراسة البدائل لإحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لوضع تصور للتنمية، والعرض على مجلس الإدارة لدراسة البدائل المتخلفة للاستغلال الأمثل للأرض.