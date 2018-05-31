برلماني يطالب بزيادة الرواتب والمعاشات قبل تحريك أسعار الوقود

ياسمين فواز









طالب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول جيزة، الحكومة بضرورة تنفيذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية قبل تحريك أسعار الوقود، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات تحمي محدود الدخل، منها زيادة المعاشات والرواتب.





وأوضح رياض، في تصريحات صحفية له، أن الإجراءات الاقتصادية يجب أن تشمل زيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، التى بلغت، حتى الآن، نحو 10 ملايين مواطن، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على المواقف في الفترة المقبلة.





ولفت رياض إلى أن أي دولة تقوم بإصلاح اقتصادي يجب أن تحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة من الآثار السلبية لتلك الإجراءات، خاصة بعد حالة تضخم في الأسعار التي حدثت العام الماضي، منوهًا بأن هذه الإجراءات يستطيع معها المواطن التكييف مع القرارات الاقتصادية الجديدة.



