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سيـــاســة
النيابة تحقق مع منى المذبوح بتهمة إهانة الشعب المصري
الخميس 31 مايو 2018 04:36 م
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أخر الأخبار
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نجوى عبد العزيز:
أكدت النيابة العامة، أنه تم إلقاء القبض على منى المذبوح "لبنانية"، تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة ضد المذكورة.
وقالت النيابة في بيان اليوم الخميس، إنه من المقرر التحقيق معها بتهمة إهانة الشعب المصرى.
يشار إلى أن هناك عدة بلاغات قدمت للنيابة ضد منى المذبوح بتهمة سب وقذف الشعب المصري عبر فيديوهات نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي. ومنها"فيس بوك".
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