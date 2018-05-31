تجديد حبس 4 قيادات بوزارة التموين 15 يومًا

نجوى عبد العزيز

جدّدت محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس 4 قيادات بوزارة التموين، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بحبس 4 مسئولين بوزارة التموين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.





وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب؛ لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.