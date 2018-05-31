أحمد عوض









ارتفعت مبيعات الشاحنات بمختلف أنواعها بنسبة 65.8% مسجلة بيع 10 آلاف و30 وحدة خلال الشهور اﻷربعة الأولى من العام الحالي، مقابل 6 آلاف و49 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.





وذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن إجمالى مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا قفزت بنسبة 66% لتصل إلى 9 آلاف و20 مركبة، مقابل 5 آلاف و435 وحدة، وصعدت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 64.5% مسجلة 1010 مركبة مقارنة بـ614 شاحنة.





وسجلت مبيعات الشاحنات فئة "Pickup" ارتفاعا بنسبة 71% مسجلة بيع 7 آلاف و306 وحدات، مقابل 4 آلاف و270، وصعدت مبيعات فئة "Light Medium" بنسبة 72.2% لتصل إلى 1736 شاحنة مقارنة بـ1008 وحدات.





وشهدت مبيعات الشاحنات فئة "Mini Pickup /Van" نموًا بنسبة 58.8% مسجلة 340 وحدة، مقابل 214، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات فئة "Heavy Trucks" بنسبة 8.3% لتصل إلى 310 شاحنات، مقابل 286، وحققت مبيعات "Light Trucks" ارتفاعا بنسبة 28.3% لتبلغ 303 مركبات، مقارنة بـ236.





ووفقًا لـ"أميك" استحوذت "شيفروليه" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات بنسبة 81.6% لتسجل 8 آلاف و186 وحدة، تبعتها "نيسان" بحصة 5.8% بإجمالى 583 مركبة، تلتها "سوزوكي" بحصة 2.8% بإجمالى بيع 279 شاحنة.





واحتلت "ميتسوبيشي" المرتبة الرابعة بحصة سوقية 2.3% مسجلة بيع 279 شاحنة، تبعتها "MCV/Mercedes" بحصة 2.2% محققة 217 وحدة، تلتها "تويوتا" بحصة 2.1% بواقع 213 مركبة، وثم "DFSK" بحصة 1.2% بإجمالى 120 وحدة.





واستحوذت مبيعات "فولفو" على حصة سوقية 0.8% بعد تمكنها من بيع 84 وحدة، تبعتها "فيات" بحصة 0.7% مسجلة 71 مركبة، تلتها "رينو" بحصة 0.2% بواقع 25 شاحنة، ثم "إيفكو" بحصة 0.2% بإجمالى 22 وحدة.





وأما عن أداء الشاحنات فئة "Pickup" فتصدرت "Chevrolet - TFR Single CAB" قائمة الشاحنات اﻷكثر مبيعًا بفئة "Pickup" لتستحوذ على حصة سوقية 87% بعد تمكنها من بيع 6379 وحدة، تبعتها "Nissan - New PICKUP D/C" بحصة 5% بواقع 363 مركبة.





وجاءت "Nissan - New PICKUP S/C" فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية قدرها 3% مسجلة بيع 3%، تبعتها "Toyota - Hilux" بحصة 3% بإجمالى 203 سيارة، تلتها "DFSK - K01" بحصة 2% بواقع 120 وحدة، ثم "Fiat - Fullback" بإجمالي بيع 21 مركبة.





** أداء الشاحنات فئة "Light Trucks"

وهيمنت "Chevrolet - NKR 55" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات اﻷتوبيسات فئة "Light Trucks" بنسبة 99% مسجلة بيع 300 مركبة، فيما بلغت حصة "Mercedes - Accello 915" نسبة 1% بواقع وحدتين فقط، وبإجمالي بيع شاحنة واحدة من "Mitsubishi - Canter".





**أداء الشاحنات فئة "Light Medium Trucks"

واستحوذت "Chevrolet - NPR 66 TRK" على 73% من مبيعات الشاحنات فئة "Light Medium Trucks" مسجلة بيع 1265 وحدة، تبعتها "Mitsubishi - Canter" بحصة 13% محققة 239 مركبة، تلتها "Chevrolet - NQR 71 TRK" بحصة 8% بواقع 132 شاحنة، تبعتها "Chevrolet - 700P" بحصة 6% بإجمالى 110 وحدة.





** أداء الشاحنات فئة "Medium Trucks"

وتصدرت "Mercedes - Atego 1725," في قائمة مبيعات الشاحنات فئة "Medium Trucks" وذلك بعد استحواذها على حصة سوقية 40% مسجلة 14 وحدة، وتبعتها "Iveco - ML180E28" بحصة 37% بإجمالي 13 مركبة، تلتها "Mercedes - Atego 1017" بحصة 23% بواقع 8 شاحنات.









**أداء الشاحنات فئة "Heavy Trucks"

واحتلت "Mercedes - Actros 4048" المرتبة اﻷولى في قائمة الشاحنات اﻷكثر مبيعًا داخل فئة "Heavy Trucks" لتستحوذ على حصة سوقية 24% مسجلة 73 وحدة، تبعها "Mercedes - Actros 3340" بحصة 14% بواقع 43 مركبة، تلتها "Mercedes - Actros 4140/4141 B" بحصة 13% بإجمالي بيع 40 شاحنة، وتبعتها "Mercedes - Actros 4843 K" بحصة 5% محققة 17 سيارة.





واستحوذت "Renault - K 440" على حصة سوقية 4% محققة بيع 12 وحدة، تبعتها "Mercedes - Actros 3348" بحصة 2% بواقع 7 شاحنات، تلتها "Iveco - AT720T42TH" بحصة 2% بإجمالي 6 مركبات، تبعتها "Volvo - FLH-280" بحصة 2% مسجلة 5 شاحنات، ثم "Mercedes - Actros 3331" بحصة 1% بنحو 4 مركبات.



