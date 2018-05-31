هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية

رجب عز الدين:



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 2.06 % عند 16414نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.56% عند 842 نقطة، والمؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.98% عند 2138 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 1.61% عند 2819 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 2.13% عند 16667نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 3.3 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات 166.1 مليون جنيه و172.7 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية و الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 236.4 مليون جنيه 91.5 مليون و8 ملايين و2.9 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 23 سهما من إجمالى 189سهما متداولا، بينما هبط 129وبقى 37 دون تغير.







