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الأعلى للجامعات يناقش ضوابط تنسيق العام الدراسي الجديد
الخميس 31 مايو 2018 03:00 م
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الأأعلى للجامعات
المال- خاص
عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً صباح اليوم الخميس، برئاسـة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحـث العلمي، بحضور الدكتور عبد السلام صديق أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.
واعتمد المجلس نظام تنسيق وقبول الطلاب الحاصلين على شهادتي الثانوية العامة والثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) والمقرر التحاقهم بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2018/2019، على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة، على النحو التالى:
الطب البشري 95%، كليتا طب أسنان وعلاج طبيعي 90 %، كلية الصيدلة 89,5 %، كلية الهندسة 80 %، كليات (الفنون التطبيقة، والعلوم الصحية التطبيقية، وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية) 70%، (كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، واللغات والترجمة، والإعلام) 60 %، وباقي الكليات 55%.
وناقش المجلس تقرير لجنة تطوير المناهج بالجامعات الخاصة والأهلية، والمشكلة لبحث التوجهات الحديثة لنظم التعليم العالى العالمى ومقارنتها مع نظام التعليم المصرى؛ لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من النظم الدولية، حول الإطار العام لنظام الساعات المعتمدة بالجامعات الخاصة والأهلية، والذى يحقق مجموعة من المزايا، أهمها:
المساعدة على تنمية شخصية الطالب فى أن يختار برنامجه الدراسى تحت إشراف المرشد الأكاديمي، مراعاة التفاوتات فى مستويات الطلاب الممتازين والمتوسطين ودون المستوى، إتاحة الفرصة لتقوية العلاقة بين الأستاذ والطالب، توفير مرونة فى التدريس والتقييم ونظام الامتحانات، تسهيل حراك الطلاب بين الجامعات .
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الشركة المسؤولة عن تطبيق منظومة الشهادات المؤمنة داخل مصر حول آليات تطبيق منظومة تأمين الشهادات الجامعية بأحدث تكنولوجيا تأمين المستندات فى العالم، والتى تم تطبيقها فى الجامعات الحكومية اعتباراً من عام 2016، وبحث إمكانية تطبيقها على الشهادات التى تمنحها الجامعات الخاصة والأهلية.
وطالب الوزير رؤساء الجامعات بالمتابعة الدقيقة لسير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الخاصة وإعلان النتائج للطلاب، مشددًا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات وإعلان النتائج.
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