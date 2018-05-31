نتائج زيارة وزير الاستثمار البريطاني لمصر

سمر السيد









اختتم وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت في 30 مايو زيارته لمصر التي استغرقت يومين، وبحث خلالها فرص الاستثمار المتاحة بالقطاعات ذات المعرفة الكثيفة مثل التعليم والتكنولوجيا والتمويل.





لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التعاون الاستراتيجي

وفى بيانٍ وزّعته السفارة البريطانية على الصحفيين، التقي الوزير ستيوارت، خلال زيارته، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لمناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأكد أن بلاده تعتبر المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر، وتمثل 41% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي، لذا فهي ملتزمة بدعم مصر من خلال عملها من أجل خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن قطاعات التمويل والتعليم والتكنولوجيا ضرورية لإطلاق المواهب والسماح للقدرة على الابتكار والاختراع بالازدهار.









ترحيب بالإصلاحات الحكومية لتحسين سهولة ممارسة الأعمال

وجلس الوزير البريطاني مع وزير التعليم العالي المهندس خالد عبد الغفار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل، ورحب ستيوارت بالتزامهم نحو جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من خلال تنفيذ إصلاحات تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية ووجود قواعد واضحة ومتوقعة، وتعزيز القطاع الخاص بمنافسة مفتوحة وعادلة، وكلها إجراءات من شأنها أن تساعد في مضاعفة الاستثمارات البريطانية في المستقبل.









مائدة مستديرة مع الشركات البريطانية

كما عقد وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت مناقشة المائدة المستديرة مع ممثلي الشركات البريطانية، مثل شركة أكتيس وشركة بومباردييه وفوجيتسو بالمملكة المتحدة وشركة جي فور إس وجلاكسو سميث كلاين (GSK) وبنك إتش إس بى سى وشركة شل للنفط وشركة سوميتومو ويونيليفر وفودافون، الذين أكدوا إمكانات مصر الاستثمارية القوية، وناقشوا كيف أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيضع الأساس لمزيد من الاستثمار.









اجتماع لاستكشاف فرص التمويل المحتمل لمشروع بتروكيماويات فى العين السخنة

وعقد وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت أيضًا اجتماعات لاستكشاف فرص التمويل المحتمل الذي تقدمه حكومة المملكة المتحدة لمشروع "تحرير للبتروكيماويات" في العين السخنة، من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وكالة تمويل الصادرات البريطانية.





وشهد الوزير أيضًا توقيع عقد أساسي بين بلاتشفورد ومركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بالتعاون مع الحكومة المصرية؛ لتطوير عملية توفير مرافق لإعادة التأهيل المتصل بالأطراف الاصطناعية وتقويم العظام في القاهرة. ومن المتوقع افتتاح المرفق المتخصص الجديد أوائل عام 2019.





ستيوارت: الإصلاحات الاقتصادية والبريكست تتيح فرصًا للمضي قدمًا

من جانبه صرح وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت قائلا: "مع الإصلاحات الاقتصادية في مصر وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمر كل من المملكة المتحدة ومصر بفترة تحول هامة، وتتيح هذه التغييرات فرصًا جديدة للمضي قدمًا في هدم الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وتقوية روابطنا الاقتصادية وزيادة حجم التجارة السنوية من مستواها الحالي البالغ 3 مليارات جنيه إسترليني. إن المملكة المتحدة هي الشريك التجاري والاستثماري رقم واحد في مصر -وحكومتي عازمة على رؤية هذا الموقف قائمًا".









السفير البريطاني: بلادنا تمتلك الخبرة لمساعدة مصر للتحول لنمو يخلق فرص عمل