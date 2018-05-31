أيمن صبري يقرر عدم خوض انتخابات مصر المقاصة

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ْالمال - خاص:



قرر أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، عدم خوض الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.



جاء قرار "صبري" بغرض الحفاظ على بقاء ممثل شركة أصول إيهاب سعيد في عضوية مجلس إدارة البورصة الحالي، إذ ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبل أيام، كلا من شركة HC القابضة، وشركة أصول القابضة، بالتعهد بعدم الجمع بين التمثيل فى عضوية البورصة، وشركة الإيداع والقيد المركزى



ويمثل "صبري" شركة "أصول القابضة" فى انتخابات مصر للمقاصة على مقعد أمناء الحفظ، بالتزامن مع وجود إيهاب السعيد، العضو المنتدب لذراع نشاط السمسرة فى الأوراق المالية ضمن مجلس إدارة البورصة الحالي.



وقال في تصريح لـ" المال"، أنه تقدم بطلب إلى مصر المقاصة يبدي فيه عدم خوضه للانتخابات، مؤكدا على احترام والالتزام بقرار الرقابة المالية نافيا عزمه التقدم بأي تظلمات.



وأشار إلى أن شركته لن تثني ممثلها المنتخب في عضوية مجلس إدارة البورصة عن الاستمرار لحين الانتهاء من دورته الطبيعية.



وأعلنت الرقابة المالية، صباح اليوم، القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المقاصة، والتي ضمت 10 مرشحين لتمثيل شركات الوساطة في الأوراق المالية، و7 لتمثيل أمناء الحفظ.