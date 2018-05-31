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نقل وملاحة
إقلاع طائرة مصر للطيران الثانية إلى ألمانيا لتحويلها لطائرة بضائع
الخميس 31 مايو 2018 02:11 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
أكد الطيار باسم جوهر رئيس الشركة، أن الطائرة الثانية من طراز A330/200 أقلعت اليوم من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية ليتم تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع وذلك بواسطة الشركة العالمية EFW.
ويأتي ذلك في إطار حرص مصر للطيران للشحن الجوي على تطوير وتجديد أسطولها بما يخدم نشاطها وتوسعاتها في وجهاتها.
وأضاف جوهر أن هذه الطائرة تعد الثانية من ٣ طائرات تضمهم الشركة إلى أسطولها بعد تحويلهم من طائرات ركاب، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى في ٣٠ يونيو المقبل، على أن تصل الثانية في منتصف نوڤمبر المقبل.
وعلى جانب آخر تستمر شركة مصر للطيران للشحن الجوي في إسترايچيتها نحو فتح أسواق جديدة وتغطية المزيد من الوجهات خاصة في الأسواق الواعدة، حيث بدأت الشركة هذا الأسبوع تشغيل أولى رحلاتها إلى مطار جبل على بدبي، بالإضافة إلى رحلات لاجوس بنيچيريا، على أن يتم تشغيل الرحلات بشكل منتظم بواقع رحلة أسبوعية إلى كل من المطار
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