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بورصة وشركات
اليوم.. العربية للأدوية تجرى انتخابات عمالية
الخميس 31 مايو 2018 02:06 م
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
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شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
رجب عز الدين
تجرى شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية الانتخابات العمالية اليوم الخميس لانتخاب أربعة أعضاء جدد بمجلس الإدارة من بين العاملين.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الانتخابات تشمل أيضا انتخاب أعضاء جدد للجنة النقابية بالشركة وسيتم إعلان الفائزين فور ظهور النتيجة.
وتأسست الشركة عام 1991 للعمل فى صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والمواد الكيماوية والخلاصات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى شراء وبيع جميع أنواع المنتجات والمستحضرات والمواد الأولية المتعلقة بأغراضها.
ويتوزع هيكل مليكة الشركة بين القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (60.30%)،واتحاد العاملين المساهمين - العربية للأدوية (10.00%)، ومساهمات أخرى.
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