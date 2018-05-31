تراجع أرباح إيجيترانس إلى 13.8مليون جنيه بالربع الأول

البورصة المصرية 5

رجب عز الدين:



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) تراجع صافى أرباحها بنسبة 30% تقريبا خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2018.



وسجلت الشركة صافى ربح 13.8 مليون جنيه خلال الربع الأول المشار إليه، مقارنة بنحو 20.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت إيرادات النشاط إلى 62.3 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 110.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى وفقا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية.



ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعا على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

