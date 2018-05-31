وزير الصناعة يتلقى تقارير حول أداء ثلاث هيئات معنية بمنظومة الجودة

طارق قابيل 8

محمد ريحان



تلقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 3 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد خلال شهر أبريل الماضي ، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية.



وأشار الوزير - في بيان اليوم - إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية، مؤكداً على أن تطوير منظومة الجودة المصرية وتعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.



وفي نفس الإطار قال أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة إن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دوري على علامة الجودة لـ 50 شركة ، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لشركتين تقدمتا للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 270 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، فضلا عن إجراء 18 زيارة لشركات حاصلة على علامة حلال، وإعداد 135 مشروع مواصفة جاهز للاعتماد، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً خلال شهر إبريل بالرد على نحو 108 استفسارات فنية من قطاعات الصناعة والجهات الرقابية والرد على 16 إخطاراً وارداً من منظمة التجارة العالمية، إلى جانب الرد على 63 شكوى من شكاوى المستهلكين.



وفيما يتعلق بمجال الفحص والاختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1032 قياسا ومعايرة صناعية، إلى جانب إجراء 1900 اختبار و78 فحصا لعينات معامل هندسية وإجراء 2127 اختبارا و256 فحصا لعينات معامل كيماوية وإجراء 409 اختبارات و117 فحصا لعينات معامل غذائية و395 اختبارا و44 فحصا لعينات معامل غزل ونسيج .



من جانبه أوضح هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قام خلال شهر إبريل الماضي بإجراء 15 عملية فحص ومراجعة لأنظمة الجودة لاعتماد 4 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبي و7 جهات تفتيش ، و جهتي منح شهادات، كما قام المجلس بإجراء 23 زيارة ميدانية لتقييم 12 معمل اختبار، و4 معامل معايرة، و4 معامل طبية، و جهتي تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة .



وأشار إلى قيام (إيجاك) أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ 10 جهات تقييم مطابقة، وتم تعليق الاعتماد لمعملين ، كما تم تنفيذ 8 عمليات مراجعة وثائق في معامل وجهات مختلفة ، وتم إجراء 22 زيارة تقييم وتشكيل 10 لجان فنية استشارية للاعتماد.



وأشار إلى أن تحقيق متطلبات الاعتراف الدولي بالمجلس من المنظمة الأوروبية للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية سيسهم في دعم الصادرات المصرية للدول الأوروبية ، لافتا إلى أن (إيجاك) قد أستأنف الأعمال التحضيرية استعدادا لزيارة التقييم الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد والمزمع تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة بواسطة فريق التقييم الدولي للمنظمة.



كما لفت إلى أن المجلس نفذ دورة تدريبية في المواصفات الدولية ISO 1EC17065 الخاصة بمتطلبات اعتماد جهات منح الشهادات ، وذلك في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي TDMEP ، كما تم تنفيذ تقييم دولي لجهاز اعتماد موريشيوس من خلال المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC .



وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومي للجودة ، أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد أن المعهد قام بتقديم الخدمات التدريبية المتعلقة بالمراجعة الداخلية طبقاً للمواصفة الدولية ISO 19011 والمراجعة المعتمدة طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 45001 والتي شملت إعداد مراجع داخلية لمعامل الاختبار والمعايرة ولنظام سلامة الغذاء ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وتطبيق نظام سلامة الغذاء طبقا للمواصفة القياسية ISO 22000



كما أشار عتمان إلي أنه في مجال إصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركات التدريب والتأهيل ، تم عمل 5 زيارات ميدانية لجهتي تأهيل تقدمتا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة و جهتي تأهيل جاري متابعتهما.