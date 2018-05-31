وزير النقل يضع حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهري بسوهاج

هشام عرفات 88

المال- خاص



قام الدكتور هشام عرفات وزيرالنقل، اليوم الخميس، بوضع حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهري بمحافظة سوهاج (ميناء سوهاج النهري)، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور عبد العظيم محمد علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ويأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة النقل النهري، وما يتطلبه هذا التفعيل من إنشاء الموانئ النهرية وخاصة في صعيد مصر.



وفي خلال أقل من 45 يوما وضع وزير النقل حجر الأساس لإنشاء ثان ميناء نهري بصعيد مصر، وذلك بعد وضع حجر الأساس لأول ميناء نهري بمحافظة قنا منتصف الشهر الماضي.



وصرح الوزير أن ميناء سوهاج النهري يدخل ضمن مخطط وزارة النقل لإنشاء موانئ نهرية بكل محافظات الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط لتشجيع نقل المشحونات من خلال نهر النيل من الصعيد إلي شمال الوادي والعكس، مشيرا إلى أن إنشاء الموانئ النهرية سيؤدي إلي انخفاض تكلفة النقل، نظراً لانخفاض الاستهلاك من الوقود، بالإضافة إلي تخفيف التكدس علي الطرق وخفض مستويات التلوث الهوائي، كما سيؤدي إنشاء الميناء إلي خلق فرص عمالة لمحافظة سوهاج وتواجد العديد من الصناعات التي تخدم الميناء.



وأضاف عرفات، أنه سيتم طرح المشروع من خلال المستثمرين موضحا أن الميناء النهرى بسوهاج يتكامل مع المخطط العام لنشر المراكز ( العقد ) اللوجستية التى تسهل شبكات وسلاسل الإمداد وخاصة التى تهدف لتنمية صعيد مصر.



وأكد وزير النقل أن الميناء يبلغ إجمالي مساحته 15 فدانا وبمواجهة 250 م علي نهر النيل وبعمق 250 م وتبلغ طاقته التخزينية 255 ألف طن وطاقة التداول السنوية تبلغ 6.6 مليون طن ويقع علي محاور مرورية وطرق هامة وأهمها طريق سوهاج | سفاجا، كما أن الميناء تقع بالقرب من محطة سكة حديد المنشاة بمحافظة سوهاج.



جدير بالذكر أن هذا الحدث يتزامن مع إعلان الهيئة العامة للنقل النهري أن عام 2018 هو عام النقل النهري وسيكون نقطة انطلاقة لتطوير منظومة النقل النهري في كافة المسارات الملاحية والعمل أيضا علي خلق وفتح مسارات ملاحية جديدة لخدمة نقل البضائع والأفراد.