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بورصة وشركات
3 أسهم تستحوذ على 80% من سيولة البورصة
الخميس 31 مايو 2018 12:18 م
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مصطفى طلعت
اقتنصت 3 أسهم مقيدة بالبورصة، هي السويدي إليكتريك وجلوبال تليكوم والبنك التجاري الدولي نحو 80% من قيم وأحجام التداولات "السيولة"، بالتزامن مع تراجع أداء السوق بشكل عام.
وكشفت شاشات التداول تسجيل الأسهم المذكورة قيم تداولات بنحو مليار جنيه من إجمالي 1.2 مليار تداولات السوق الإجمالية، بينما تصدر سهم السويدي اليكتريك القائمة بتداولات قدرها نصف مليار جنيه تقريباً.
يشار إلى أن البورصة عمقت خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس، اذ هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بشكل قوي بلغ 2.45 % ليسجل مستوى 16349 نقطة.
وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الأوراق المالية ان هبوط السوق لا يدعو للقلق، مشيراً إلى التراجعات التي صاحبت سهمي السويدي اليكتريك وجلوبال تليكوم يأتي في اطار انتقال السيولة من السهم الأول إلى الثاني نتيجة خروج جلوبال تليكوم من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، ودخول السويدي بديلاً له.
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