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تأميـــن
الرقابة المالية تدرس ضم الحوادث الشخصية للإصدار الإلكتروني
الخميس 31 مايو 2018 12:00 م
رضا عبدالمعطي
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نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
مروة عبد النبى والشاذلي جمعة
تصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة، يسمح لشركات التأمين بإصدار وتوزيع وثيقة الحوادث الشخصية إلكترونيا.
يذكر أن الهيئة كانت قد أصدرت قرارا برقم 122 لسنة 2015، يسمح لشركات التأمين بترويج وإصدار بعض التغطيات النمطية إلكترونيا، والتي تضم ثلاثة تغطيات رئيسية، هي التأمين الإجباري علي السيارات، وتأمين السفر، بالإضافة إلي تأمين الحياة المؤقت، واشترطت موافقة الرقابة المالية علي إصدار التغطيات بناء علي طلب من شركة التأمين.
وحصلت 18 شركة علي موافقات لإصدار التغطيات إلكترونيا، مثل الإصدار والتوزيع ومعاينة الأخطار، بالإضافة إلي تحصيل الأقساط، في خطوة تستهدف دعم الشمول المالي.
وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، إن الهيئة تسعي لتوسيع دائرة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين المختلفة، بهدف دعم معدلات النمو بالسوق، بالإضافة إلي خدمة استراتيجية الشمول المالي.
وأضاف أن الإصدار الإلكتروني يدعم توسعات شركات التأمين من خلال جلب شرائح جديدة، والوصول إلي بعض الفئات التي لم تتمكن الشركات من اجتذابها من خلال الوسائل التقليدية.
وأكد نائب رئيس الرقابة المالية، على حرص الهيئة عند صياغة الاستيراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى، على تعزيز دور قطاع التأمين فى تحقيق الشمول المالى، باعتباره المحرك الرئيسى لزيادة الطلب، وتقديم التغطيات التأمينية – الإجبارية والاختيارية- لجميع فئات المجتمع بالاعتماد على الأليات التكنولوجية مع وضع التشريعات اللازمة.
ولفت إلى أن للبسطاء ومحدودى الدخل حق الحصول على الحماية التأمينية لمخاطرهم بتغطيات وأسعار تتناسب مع دخولهم، وإتاحتها فى أقرب أماكن تواجدهم وذلك من خلال الإصدار والتوزيع الإلكترونى مع استخدام وسائل الدفع الاليكترونية لسداد الأقساط التأمينية.
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