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بورصة وشركات
«كابو» للمنسوجات تضخ 11 مليون جنيه لتطوير خطوط إنتاج
الخميس 31 مايو 2018 11:52 ص
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 66
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النصر للملابس والمنسوجات - كابو
تنتهى من سداد 80% من قرض البنك المصرى لتنمية الصادرات
تعتزم شركة «النصر للملابس والمنسوجات - كابو» ضخ 11 مليون جنيه لشراء معدات بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية.
كشف محمد طلبة مدير علاقات المستثمرين والمدير اﻹدارى بـ«كابو»، عن أن شركته تعتزم شراء معدات جديدة بقيمة 11 مليون جنيه، لتضيفها على الخط الموجود بمصنع الشركة، خلال العام الحالى، موضحًا أن القمية تمول من زيادة رأس المال المعتزم إجرائها قريبًا.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح زيادة رأسمال «كابو» من 407.37 مليون جنيه إلى 507.38 مليون جنيه، موضحةً أن «كابو» تقدمت بزيادة رأس المال بنحو 100 مليون جنيه، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، بواقع 0.24 سهم لكل سهم أصلى، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقداً، على أن يكون الاكتتاب مرحلة واحدة فقط.
أضاف طلبة فى تصريح لـ«المال»، أن شركته تعتزم الانتهاء من سداد %80 من قيمة قرض البنك المصرى لتنمية الصادرات، وسداد 35 مليون جنيه بنسبة %25 لتصل نسبة السداد الإجمالية إلى %80، ضمن حصيلة رأس المال البالغه 100 مليون جنيه، موضحًا أن القيمة المتبقية سدادها خلال العام المقبل. تابع أن أبرز أوجه زيادة رأس المال تأتى بضخ 16 مليون جنيه للاكتتاب، فى أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج للحفاظ على حصة «كابو» بالإسكندرية والبالغة %35 من رأس المال. أضاف أنه تخصص ما قيمته 30 مليون جنيه، لسداد التزامات ضريبية تراكمية منذ عام 2001، و8 ملايين جنيه لرفع كفاءة المبانى والمصانع والمخازن الخاصة بالشركة، إضافة إلى تخصيص فوائد سنوية قدرها 8 ملايين جنيه، للقرض «سالف الذكر» المذكور وأقساط شهرية 1.1 مليون جنيه.
يبلغ رأسمال الشركة 407.3 مليون جنيه، موزعاً على 407.3 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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