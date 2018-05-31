حسن الرداد يستكمل مسلسل عزمي وأشجان

حسن الرداد

أحمد حمدي



يقوم النجم حسن الرداد حاليا باستكمال تصوير مسلسله عزمي وأشجان بإحدى الفلل بالطريق الصحراوي، وتجمعه المشاهد بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، والمسلسل تم تصوير جزء كبير منه الفترة الماضية، ويتبقى بعض المشاهد لفريق العمل الأيام القادمة في شهر رمضان.



ويقدم فيه الرداد شخصية عزمي التي قدمها الفنان كمال أبورية سابقا في أحد الأعمال الفنية مع الفنانة فيفي عبده التي تجسدها الفنانة إيمي سمير غانم بشخصية أشجان، ويتعرضان لمواقف كوميدية عديدة خلال أحداث العمل.



من ناحية أخرى، تعرض حسن الرداد لهجوم عنيف من أحد المحامين بسبب اتهامه له بالإساءة للمسيحيين، بسبب ظهور الصليب بشكل لا يليق في أحد مشاهد مسلسل عزمي وأشجان.



ونفى الرداد ذلك تماما مؤكدا أن العمل يحمل طابعا كوميديا ولا يقصد به أي إساءة لأي رموز دينية أو إساءة لأي شخص عامة.





