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رياضة
المنتخب الوطني يتدرب بحضور حازم ومجاهد
الأربعاء 30 مايو 2018 11:26 م
حازم ومجاهد
أخر الأخبار
حازم ومجاهد
علي المصري
أدى المنتخب الوطني تدريبا قويا، مساء اليوم، ولأول مرة بمشاركة محمد النني في معظم فترات المران الجماعية بعد أن قارب برنامجه التأهيلي من الانتهاء.
وحرص حازم إمام رئيس البعثة والمهندس أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة على متابعة المران.
ويؤدي المنتخب مرانه الأخير غدا استعدادًا لمباراته الودية الرسمية أمام كولومبيا بعد غد الجمعة ضمن المعسكر الأخير قبل انطلاق مونديال روسيا.
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