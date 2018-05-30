الجلود

المال خاص



أكد يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، فى لقائه ببرنامج مصر بكرة، أنه قد تم الانتهاء بنسبة 70% من 86 وحدة بمدينة الجلود، كما أن هناك 28 وحدة ستكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر، مشيرا إلى إقامة مبنى إدارى، ويتم العمل به حاليا، ومن المقرر أن يكون جاهزا فى نهاية شهر يونيو.



وأضاف أن هناك 10 مصانع قاربت على الانتهاء من الإجراءات والتراخيص اللازمة لها، مشيرا إلى أنه رغم استمرار أزمة إنهاء الأوراق والإجراءات ولكن هناك تعاون مستمر مع الرقابة الإدارية.



وأوضح أن أزمة الخامات ومستلزمات الإنتاج غير موجودة مرتفعة التكلفة، مشيرا إلى ـنه لابد من وجود حوافز من وزارة الصناعة لتحفيز المستثمرين لإنتاج هذه الخامات.



ولفت إلى أن أغلب المستثمرين يقومون بتصدير الجلود الخام أو منزوعة الشعر، ولا يتم بيعها بالسوق المحلية.

