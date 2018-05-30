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اقتصاد وأسواق
«التنمية الصناعية» تدرس 5 طلبات لرخص الحديد
الأربعاء 30 مايو 2018 08:44 م
الحديد
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الحديد
محمد ريحان وأحمد اللاهونى:
كشف المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن استلام الهيئة نحو 5 طلبات من المستثمرين للحصول على رخص انتاج الحديد.
وقال عبدالرازق خلال حفل فطار نظمته الهيئة اليوم لصحفيي وزارة التجار والصناعة، ان الطلبات الخمسة بينهم طلبي توسعات لمصانع قائمة بالفعل والباقين لانشاء مصانع جديدة، مشيرا الى أن الهيئة تدرس فى مرحلة دراسة تلك الطلبات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وذكر أن هيئة التنمية الصناعية وافقت على 79 طلب توسعات لمصانع قائمة خلال عامى 2016 و2017 بقيمة إنتاج بلغت 129 مليار جنيه وإجمالى استثمارات 39 مليار جنيه، توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
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