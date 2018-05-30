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اقتصاد وأسواق
بدء التشغيل التجريبى لمشروع ميكنة هيئة التنمية الصناعية
الأربعاء 30 مايو 2018 08:36 م
هيئة التنمية الصناعية 5
أخر الأخبار
هيئة التنمية الصناعية 5
محمد ريحان وأحمد اللاهونى
أعلن المهندس أحمد عبدالرارزق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن بدء التشغيل التجريبى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة التى تتضمن تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكترونى وغيرها من الخدمات.
وقال عبدالرازق، خلال حفل فطار نظمته الهيئة اليوم لصحفيي وزارة التجارة والصناعة، إن المشروع يشمل الربط الالكترونى لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وعددها 22 لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى للتيسير على الصناع.
وأشار إلى مجهودات وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، على رأسها إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، الذى وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضًا عن 11 جهة، كما اختزل المدة الزمنية فى إصدار التراخيص من 634 يومًا إلى أسبوع للصناعات منخفضة المخاطر وشهر للمشروعات مرتفعة المخاطر.
التنمية الصناعية
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