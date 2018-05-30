EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
آي جي آي العقارية تطرح المرحلة الثانية من أوك بارك أكتوبر
الأربعاء 30 مايو 2018 07:47 م
حي اللوتس بحدائق أكتوبر
أخر الأخبار
حي اللوتس بحدائق أكتوبر
المشروع يضم وحدات بمساحات من 167 إلى 235 مترًا
كتبت -بدور إبراهيم:
تعتزم شركة «IGI» العقارية طرح المرحلة الثانية من مشروعها «أوك بارك» OAK PARK على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بعد عيد الفطر.
قالت لمياء مصطفى، مديرة التسويق فى تصريح لـ«المال» على هامش حفل الإفطار الذى اقامته الشركة بحضور خالد شتا، رئيس مجلس الإدارة، إن «أوك بارك» عبارة عن مجمع سكنى فاخر تبلغ نسبة المبانى به %20 من إجمالى مساحة المشروع ويشتمل على 3 نماذج مختلفة من المبانى لتلبية مختلف الاحتياجات وإرضاء أذواق العملاء ويضم شققا سكنية بمساحات بين 167 إلى 235 مترًا.
وأشارت إلى أنه ستم تسليم الوحدات للعملاء كاملة التشطيب بما يعد فكراً جديداً للسوق، فى ظل أعتماد أغلب الشركات العقارية على تسليم المشروعات نظام نصف تشطيب ويحق لسكان المشروع الحصول على امتيازات عديدة منه عضوية النادى، واستخدام مرافق حى الأشجار.
وأوضحت أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع منذ أشهر قليلة، وأسهم الطلب المتنامى عليها من العملاء، وتحقيق نتائج بيعية تفوق المستهدف، فى الإسراع من طرح المرحلة الثانية.
وتستهدف الشركة إطلاق مشروعات فى غرب القاهرة بتوسعات مدينة الشيخ زايد «الشيخ زايد الجديدة»، وأكتوبر، وشرق القاهرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على طالبات عملاء الشركة.
أضافت لمياء أن الشركة استطاعت تنمية مساحات تصل إلى 2.5 مليون متر مربع، كما طورت أكثر من 8500 وحدة سكنية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا