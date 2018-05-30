آي جي آي العقارية تطرح المرحلة الثانية من أوك بارك أكتوبر

حي اللوتس بحدائق أكتوبر

المشروع يضم وحدات بمساحات من 167 إلى 235 مترًا



كتبت -بدور إبراهيم:



تعتزم شركة «IGI» العقارية طرح المرحلة الثانية من مشروعها «أوك بارك» OAK PARK على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بعد عيد الفطر.



قالت لمياء مصطفى، مديرة التسويق فى تصريح لـ«المال» على هامش حفل الإفطار الذى اقامته الشركة بحضور خالد شتا، رئيس مجلس الإدارة، إن «أوك بارك» عبارة عن مجمع سكنى فاخر تبلغ نسبة المبانى به %20 من إجمالى مساحة المشروع ويشتمل على 3 نماذج مختلفة من المبانى لتلبية مختلف الاحتياجات وإرضاء أذواق العملاء ويضم شققا سكنية بمساحات بين 167 إلى 235 مترًا.



وأشارت إلى أنه ستم تسليم الوحدات للعملاء كاملة التشطيب بما يعد فكراً جديداً للسوق، فى ظل أعتماد أغلب الشركات العقارية على تسليم المشروعات نظام نصف تشطيب ويحق لسكان المشروع الحصول على امتيازات عديدة منه عضوية النادى، واستخدام مرافق حى الأشجار.



وأوضحت أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع منذ أشهر قليلة، وأسهم الطلب المتنامى عليها من العملاء، وتحقيق نتائج بيعية تفوق المستهدف، فى الإسراع من طرح المرحلة الثانية.



وتستهدف الشركة إطلاق مشروعات فى غرب القاهرة بتوسعات مدينة الشيخ زايد «الشيخ زايد الجديدة»، وأكتوبر، وشرق القاهرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، بناء على طالبات عملاء الشركة.



أضافت لمياء أن الشركة استطاعت تنمية مساحات تصل إلى 2.5 مليون متر مربع، كما طورت أكثر من 8500 وحدة سكنية.

